مصادر: مليشيات فار الزاوية عقدت اتفاقا مع خلايا داعش المستوطنة في المدينة

أكد مصادر مطلعة، إن مليشيات فار الزاوية التابعة لتنظيم الإخوان، عقدت اتفاقا مع خلايا لداعش استوطنت المدينة؛ لتحل محلها مؤقتا؛ لانشغالها بالاقتتال ضد المليشيات المنافسة.

المصادر، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أشارت إلى أن تنظيم داعش الإرهابي حصل في مقابل الصفقة على الموافقة بأن يتحرك بحرية دخل المدينة، وأن يحصل على أسلحة متطورة من التي تجلبها تركيا للميليشيات.

ولفتت المصادر إلى أن الزاوية ستكون مقرا لانطلاق إرهابيين قدموا من تونس، وتلقوا تدريبات فيها لإشاعة الفوضى داخل تونس، وتقديم دعم لتنظيم الإخوان هناك بعد أن تلقى صفعة من الرئيس التونسي قيس سعيد زلزلت وجود التنظيم في الحكم.

وقال أحد الشهود واسمه صابر عريقيب، إن المدينة تشهد أوضاعا أمنية مزرية بسبب اقتتال الميليشيات؛ حيث تسقط يوميا عشرات القذائف على الأحياء السكنية، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين.

وأوضح عريقيب أنه منذ فترة قصيرة، ومع ضراوة الاشتباكات بين المليشيات، ظهرت بالفعل سيارات وأشخاص يحملون أعلاما سوداء، ويمارسون على استحياء أفعالا غريبة ضد المواطنين، ويوميا نجد سيارة أو اثنتين متمركزتين قرب الأسواق في مشهد يعيد للأذهان ما كانت عليه مدينة الرقة السورية عند سقوطها في يد داعش.

وإلى الآن لم يحدث أمام العلن نشاط إجرامي لأصحاب هذه السيارات -يتابع عريقيب- لكن الجميع بالفعل يتحدث الآن أن أصحاب هذه السيارات تابعة لداعش.

من جانبها، شكت المواطنة “سناء.م” من أن الوضع الحالي في المدينة مخيف لدرجة أن المواطنين يدخلون في حظر تجوال تلقائي من أنفسهم بمجرد غياب ضوء النهار.

ولفتت إلى أنه “بالفعل رأينا بأعيننا عربات تحمل أعلاما سوداء تتجول داخل المناطق السكنية، والأهالي سمعوا الفترة الأخيرة بعض الحوادث التي قامت بها هذه السيارات، كما أشيع وجود سجن تسيطر عليه وبه بعض أهالي المدينة”.

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