ليبيا تتعهد بالإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين غير النظاميين

أكد, اليوم الثلاثاء, رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا مبروك عبد الحفيظ خلال لقاء مع السفير التونسي بطرابلس الأسعد العجيلي أنه سيتم الإفراج عن كافة المهاجرين التونسيين غير النظاميين خلال اليومين القادمين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة.

وأدى سفير الجمهورية التونسية بطرابلس, اليوم الثلاثاء, رفقة القنصل العام للجمهورية التونسية بطرابلس توفيق القاسمي زيارة إلى مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس, حيث التقيا رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا مبروك عبد الحفيظ, وفق بيان للسفارة التونسية بطرابلس.

واطلع سفير الجمهورية التونسية بطرابلس رفقة القنصل العام على أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين