للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. منطقة سرت تدخل في إظلام تام

دخلت منطقة سرت بالكامل في إظلام تام، فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وقال عضو لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، المهندس رمضان أبوشوفة، إلى «بوابة الوسط»، إن جارٍ الاتصال مع مركز التحكم بالمنطقة الشرقية لمعرفة أسباب دخول المنطقة في إظلام تام، والتي ربما تكون لخروج بعض المحطات عن العمل وهو ما سبب انهيارا بالشبكة.

– تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت

وتعانى مدينة سرت من تردي الاتصالات الهاتفية مند يومين، وتوقف المنظومات المصرفية بالمصارف، وتوقف التعامل مع الزبائن، فيما توقفت خدمات التعامل على بطاقات التسديد المصرف بالأسواق العامة أيضا.

كذلك تشهد المدينة نقص الوقود وغاز الطهي والأكسجين بقسم العزل في سرت، وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى نحو عشرين حالة اليوم، وتسجيل أربعة حالات وفاة خلال 48 ساعة بسبب الفيروس.

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