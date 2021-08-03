الأوجلي: تنظيم الإخوان الإرهابي يدفع دوما تجاه بقاء القوات التركية في البلاد ويرى فيها طوق نجاة له

رأى المحلل السياسي آيوب الأوجلي، أن تصريحات رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري ليست مستغربة، فتنظيم الإخوان الإرهابي يدفع دوما تجاه بقاء القوات التركية في البلاد ويرى فيها طوق نجاة له.

الأوجلي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن هذا الموقف تعزز وأصبح أكثر حدة مع تطورات الأحداث في تونس وسقوط التنظيم هناك، مشيرا إلى أنها عكست بشكل واضح تخوفه من التطورات التي توصلت لها اللجنة العسكرية المشتركة.

وتابع أنه بعد فتح الطريق الساحلي، بات ملف المرتزقة والقوات الأجنبية هو التالي في طريق اللجنة وبات أمر حلحلته مسألة وقت لا أكثر.

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