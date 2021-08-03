الترهوني: تركيا تضغط وتتحرك عبر جماعة الإخوان حتى تعرقل خروجها وإجلاء قواتها عن ليبيا

أكد المحلل العسكري محمد الترهوني، إن تصريحات رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري جاءت بعد فتح الطريق الساحلي والاتجاه إلى إخراج المرتزقة وقواتها قبل الاتجاه للانتخابات.

الترهوني، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن تركيا تضغط وتتحرك عبر أذرعها من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وقيادة المليشيات حتى تعرقل خروجها وإجلاء قواتها عن ليبيا.

ولفت إلى أن تركيا تحاول تعطيل الانتخابات أو إيجاد موطئ قدم جديد أو السيطرة على النفوذ الليبي بعد تأكدها من أنها الخاسر الأكبر بعد استقرار البلاد، مشيرا إلى أنها الآن تحاول عبر أبواقها في ليبيا منهم ” المشري” لتأمين وجود قواتها في البلاد.

وعن تأثير بقاء المرتزقة والقوات التركية على الانتخابات، قال المحلل العسكري إن “وقف إطلاق النار واستكمال خارطة الطريق، يعد نصرا كبيرا للجيش الليبي سياسيا بعد تأكيدها دوليا باتفاق برلين 1 و2، بالإضافة لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ستحاول صنع أي شيء وإشعال أي فتيل لإعادة الحرب من جديد لبقاء المرتزقة والقوات التركية في البلاد”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

