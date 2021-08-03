“خالد مازن” يتابع أداء “الداخلية” في تنفيذ حظر التجول

اجتمع وزير الداخلية لواء “خالد مازن” اليوم الثلاثاء بمكتبه بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد “محمود سعيد”.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات حول سير العمل في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل الوزارة لكافة مكوناتها في حفظ الأمن ومكافحة تفشي وباء كورونا من خلال فرض حظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة في متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية الأخرى.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، نوقش أيضاً المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الوزارة، وإيجاد الحلول لها بما يحقق نتائج إيجابية للارتقاء بمستوى الأداء بكافة مكونات الوزارة.

واستمع الوزير إلى ملاحظات وشروح وافية من قبل الوكيل حول آخر الأعمال المنجزة، والجهود التي تبذل من أجل حلحلة كافة الإشكاليات التي تعترض سير العمل الأمني، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب البيان.