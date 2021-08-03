مفوضية الانتخابات تنظم جلسة حوارية حول العنف ضد المرأة خلال عملية الاقتراع

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول العنف الموجه ضد المرأة في العملية الانتخابية ضمن جهود المفوضية والاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم 24 ديسمبر.

جاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، وبمشاركة عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ووزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من المستشارين والخبرات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.

وأوضحت رباب حلب في كلمتها الافتتاحية، أن هذه الجلسة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم المرأة لتعزيز مشاركتها الانتخابية، ومناقشة أبرز أشكال العنف الانتخابي ضد المرأة ودور المفوضية وشركاء العملية الانتخابية في وضع آليات للحد من جميع أنواع العنف الموجه ضد النساء.

وأعرب وليد اللافي عن تقديره لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية، في العمل من أجل إتاحة مساحات أوسع لمشاركة المرأة في الانتخابات، والقضاء على الممارسات التي تحد من دورها السياسي.

وقال إن اللجنة الحكومية لدعم الانتخابات، التي يترأسها بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تضع ضمن خطتها حملات توعية لدعم المرأة وترسيخ مفهوم مشاركة جميع الفئات المجتمعية، دون تهميش أو تمييز.

وشهدت الجلسة تقديم عروض توضيحية ومشاركات متنوعة للخبيرات من منظمات محلية ودولية مختلفة، من بينها عرض لباتريسيا إيليس، تحدثت فيه عن العوامل التي ترفع من مستويات العنف السياسي.

كما شارك في الجلسة قطاع كبير من المؤسسات من بينها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي الليبي العام، ومفوضية الانتخابات التونسية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، إضافة إلى مايزيد على (120) سيدة مشاركة تمثل أطياف المجتمع المدني المعنية بالمرأة.