العبار: إحالة مقترحات لـ”قاعدة دستورية” تجرى بموجبها الانتخابات

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي عيدالرحمن العبار، إن لجنة التوافقات انتهت من إحالة أربع مقترحات لقاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات المقبلة سيتم عرضها على ملتقي الحوار الليبي في جلسة قادمة.

وأضاف العبار في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” :”قدمت أربع مقترحات الأول يهدف إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفي موعدها وبدون شروط إقصائية”.

وتابع عضو الملتقى :”المقترح الثاني يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وبشروط إقصائية، أما الثالث يهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية أولا ثم انتخابات رئاسية بعد إجراء التعديلات علي مشروع الدستور، وينص علي أن يكون البرلمان المنتخب من غرفتين”.

وذكر العبار أن المقترح الرابع يتضمن القيام بانتخابات برلمانية أولا ويتكون كذلك من غرفتين ويتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بغرفتيه.

واستطرد عضو الملتقى :”لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن مسار الحوار الوطني حوار عسير ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها محاولات البعض من الليبيين (تيارات وأفراد) للسيطرة والاستحواذ والإقصاء ومنها مدي وجود رغبة حقيقية للمجتمع الدولي في إنهاء الأزمة الليبية وهناك مؤشرات كثيرة تشكك في وجود هذه الرغبة”.