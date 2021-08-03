بوغدانوف وكوبيتش يبحثان الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر

جدد نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، دعم بلاده لجهود إنهاء الأزمة في ليبيا، ودعم التحضيرات لانتخابات ال24 من ديسمبر.

جاء ذلك خلال اجتماع هاتفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس ، حيث ناقش الطرفان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة إضافة لأعمال لجان الحوار، وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية فقد أعرب الطرفان عن دعمهم لأعمال اللجنة العسكرية 5+5، كما اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة لتسهيل حوار شامل وبناء يضم جميع الأطراف في ليبيا.

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