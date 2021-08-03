وزير خارجية إيطاليا: الآن دعونا نركز على إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، التزام بلاده الكامل بدعم الانتخابات في ليبيا.

وأوضح دي مايو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” بحسب وكالة نوفا الإيطالية، أن روما تعمل بلا كلل في الأزمة الليبية.

وكشف دي مايو عن السبب وراء زياراته إلى طرابلس وبنغازي وطبرق، قائلا: “كانت للتأكيد على هدفنا للمؤسسات المحلية، لذلك يجب أن يشكل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تتقدم بدافع من المجتمع الدولي وفي مقدمته إيطاليا”.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن “الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ميلاد حكومة وحدة وطنية، لم يكن متوقعا قبل عام، الآن دعونا نركز على الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر”.

وأشار إلى دعم ليبيا، من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، والعمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة.