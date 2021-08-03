ضبط وافد سرق مبلغ مالي من صيدلية في طرابلس

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كشفت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء أن مركز شرطة الفرناج تمكن من ضبط عامل أجنبي بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي بقيمة 36 ألف دينار ليبي.

وأوضحت المديرية أن المواطن (ع م أ) حضر إلى المركز يوم الأحد الماضي وأبلغ عن سرقة مبلغ مالي وقدره (36 آلَف دينار ليبي) من داخل خزنة صيدلية في منطقة عين زارة طرابلس.

وأضافت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن المواطن اشتكى ضد عامل يعمل في الصيدلية وبالاستدلاال والتحقيق مع المشتكي تبين أنه شخص أفريقي يدعى ( ع م ح) جنسيته النيجر.

وأفادت مديرية أمن طراباس أنه تم تشكيل فريق عمل على مكان المشكو ضده واتضح أنه متواجد في منطقة المرازيق في قصر بن غشير.

وأشارت المديرية إلى أنه على إثر ذلك تم الانتقال إلى المكان وبالفعل تم ضبط المتهم ووضعه بغرفة الحبس الاحتياطي بالمركز بعد التحقيق معه وتمت إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.