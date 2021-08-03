وزير الداخلية يتابع سير العمل في تنظيم القوة العمومية والتحول الرقمي للوزارة

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة سير العمل في تنظيم القوة العمومية والتحول الرقمي بالعمل الإداري في الوزارة وعمليات الإدخال.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ضم رئيس مكتب شؤون ضباط الصف والأفراد العميد حسين الشريف ورئيس مكتب شؤون الضباط العميد نبيل القماطي ورئيس مكتب الشؤون القانونية المرغني الربع.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى موضوع اعتماد قرار تشكيل لجنة بين ديوان الوزارة في المنطقتين الشرقية والغربية لضبط القيودات في إطار توحيد المؤسسة الأمنية على كامل التراب الليبي والارتقاء بمستوى العمل الأمني بالوزارة.

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