بالصور: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق

أطلق مركز طبرق الطبي، حملة للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، بعد وصول شحنة اللقاح للبلدية، تنفيذًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومحاولة السيطرة على المرض.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، بوبكر الرفادي، إن الحملة انطلقت بقسم الاستقبال الرئيسي بالمركز، التي تستقبل المستهدفين من الحملة من سن 18 سنة أو أكثر، سواء للكوادر الطبية والعاملين بالمركز، ولكل مَن يرغب في التطعيم من المواطنين سواء المترددين أو غيرهم وبشكل عام.

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وأضاف الرفادي أن الحملة مستمرة لتحصين أبناء طبرق، بعد وصول كميات كافية من التطعيم في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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