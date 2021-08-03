الحرس البلدي بنغازي ينذر مستغلي الشواطيء العامة

أخبارليبيا24
أطلق جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الإثنين حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامةوالكورنيش في المدينة.
وأفاد مكتب الإعلام بالجهاز أن هذه الحملة جاءت بعد أن تكررت الشكاوى من المواطنين، لاستغلال الشاطئ العام من قبل أشخاص ومنع رواد الشواطئ والكورنيش من التنزه فيه لغرض الاستفادة الشخصية.
وأكد المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي الدوريات توجهت صباح أمس الإثنين في مدينة بنغازي وقامت بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة .
وأفاد مكتب الإعلام أن دوريات الحرس البلدي أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مدة 24 ساعة كإنذار أخير.
وأشار إلى أنه بعد انقضاء المهلة سيتم ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغلة في شاطئ البحر أو الكورنيش.
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