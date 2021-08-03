الحرس البلدي بنغازي ينذر مستغلي الشواطيء العامة

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أطلق جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الإثنين حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامةوالكورنيش في المدينة.

وأفاد مكتب الإعلام بالجهاز أن هذه الحملة جاءت بعد أن تكررت الشكاوى من المواطنين، لاستغلال الشاطئ العام من قبل أشخاص ومنع رواد الشواطئ والكورنيش من التنزه فيه لغرض الاستفادة الشخصية.

وأكد المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي الدوريات توجهت صباح أمس الإثنين في مدينة بنغازي وقامت بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة .

وأفاد مكتب الإعلام أن دوريات الحرس البلدي أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مدة 24 ساعة كإنذار أخير.

وأشار إلى أنه بعد انقضاء المهلة سيتم ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغلة في شاطئ البحر أو الكورنيش.