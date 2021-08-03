المعداني: تم إرجاع الكهرباء بعد دخول سرت في ظلام تام

أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، إرجاع الكهرباء إلى المدينة، وذلك بعد دخول كامل أحياء المدينة في حالة إظلام تام، علما بأنها آخر منطقة تربط بالكهرباء في المنطقة الشرقية ما يؤثر سلبا عليها.

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