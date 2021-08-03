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المعداني: تم إرجاع الكهرباء بعد دخول سرت في ظلام تام

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، إرجاع الكهرباء إلى المدينة، وذلك بعد دخول كامل أحياء المدينة في حالة إظلام تام، علما بأنها آخر منطقة تربط بالكهرباء في المنطقة الشرقية ما يؤثر سلبا عليها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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