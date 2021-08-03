الصحة العالمية: ليبيا تشهد زيادة كبيرة في عدد الوفيات بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية في ليبيا زيادة كبيرة في حالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال شهر يوليو بنسبة 393%، مقارنة بشهر يونيو، في وقت لم تؤكد السلطات بعد رسميًّا تسلل المتحورة «دلتا» إلى البلاد رغم انتشارها في دول الجوار.

ومن إجمالي مليون و324 ألف اختبار معملي للكشف عن إصابات «كورونا» أُجري منذ بداية الجائحة في ليبيا، تم تأكيد إصابة أكثر من 253 ألف شخص، أي بنسبة 19.1% وفق التقرير الشهري حول الوضع الوبائي بليبيا خلال يوليو، الصادر أمس الإثنين.

ومقارنة بشهر يونيو كانت هناك زيادة بنسبة 95% في إجمالي اختبارات الكشف، حيث يظهر العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها في يوليو زيادة بنسبة 660% (59531 حالة) مقارنة بشهر يونيو (7833 حالة)، وأبلغت السلطات الصحية في الغرب عن زيادة بنسبة 696 بالمئة في عدد المرضى الجدد.

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