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الدبيبة لـ« صنع الله وعلي محمود»: عليكما التعاون لتطوير المشروعات الإنتاجية والاستكشافية للنفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبدالله.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على ضرورة العمل بجدية ومهنية من أجل تطوير أداء هذه المؤسسات الرئيسية.

وتمسك الدبيبة، بضرورة استمرار التعاون بين المؤسستين في عدد من المشروعات المشتركة، والتي من خلاله تستطيع المؤسسة الوطنية للنفط تطوير مشروعاتها الإنتاجية والاستكشافية، على حد تعبير البيان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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