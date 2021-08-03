الدبيبة يشدد على ضرورة استمرار التعاون بين مؤسستي النفط والاستثمار

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في المشاريع المشتركة والتي من خلاله تستطيع المؤسسة الوطنية للنفط تطوير مشاريعها الإنتاجية والاستكشافية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبدالله.

– مؤسستا النفط والاستثمار تناقشان تطوير وتوطيد التعاون المشترك

وأضاف الكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس على ضرورة العمل بجدية ومهنية من أجل تطوير أداء هذه المؤسسات الرئيسية.

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