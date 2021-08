صالح فحيمة ل218: الحكومة لم تقدم للبرلمان خطة كاملة حول الميزانية افحيمة ل218: مجلس النواب طالب الحكومة توضيح آليات الإنفاق من باب الطوارئ افحيمة ل218: بعض أعضاء مجلس النواب طالبو استدعاء الدبيبة لتوضيح اسباب زيادة قيمة الميزانية المقترحة

