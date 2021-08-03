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وزير الداخلية يبحث مستجدات مكافحة كورونا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض وزير الداخلية لواء “خالد مازن” مع وكيل الوزارة للشؤون العامة “محمود سعيد” آخر المستجدات حول سير العمل في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل الوزارة في حفظ الأمن ومكافحة تفشي وباء كورونا من خلال فرض حظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة في متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

وناقش “مازن” مع الوكيل، أبرز العراقيل التي تواجه عمل الوزارة وايجاد الحلول لها بما يحقق نتائج ايجابية للارتقاء بمستوى الأداء بكافة مكونات الوزارة، كما استمع لشروح وافية من قبل الوكيل حول آخر الاعمال المنجزة والجهود المبذولة من أجل حلحلة كافة الاشكاليات التي تعترض سير العمل الأمني بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين-وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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