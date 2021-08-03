حملة على منتهكي أراضي الدولة في القويعة والقره بوللي وقصر خيار

تحركت السرية الأولى التابعة لــ”فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس” التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية ، ترافقها دوريات جهاز الشرطة الزراعية -الثلاثاء- في جولة أمنية موسعة داخل بلدات “القويعة” و “القره بوللي” و “قصر خيار”، لضبط الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وإيقاف البناء العشوائي والمباني قيد الانشاء.

تتواصل هذه الجولات بناء على تعليمات النائب العام.. ومن خلال هذه الجولة تم رصد عدد من المخالفات وضبط المخالفين وإيقاف العمل في عدد من المباني التي لازالت قيد الإنشاء، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية.

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