مخربون يقطعون خط اتصالات بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية رأس لانوف

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أدانت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز قطع خط الاتصالات الرئيسي (الفايبر) الرابط بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفاعلين اعتقدوا أن خط الاتصالات مصنوع من مادة النحاس لكي يتمكنوا من بيعه في السوق السوداء والاستفادة المالية من هذا الكسب الحرام، بحسب الشركة .

وأكدت شركة رأس لانوف أن الفرق الفنية المختصة نجحت في عملية إصلاح العطب وقبل ذلك ربط الحل البديل الاحتياطي بشكل فوري.

وأشارت الشركة إلى أنه لم تنقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المجمع طيلة فترة إصلاح العطب والتي استغرقت أيام .