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المنقوش ولعمامرة يتبادلان وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تبادلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المنقوش، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بحسب ما أعلنه الأخير عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء.

وقال لعمامرة في تغريدته «تلقيت اتصالا هاتفيا للتهنئة من الزميلة والأخت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة، عبرنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية، كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

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وأضاف لعمامرة في تغريدة ثانية أنه استعرض في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو «مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وسبل تعزيز دور دول الجوار في مرافقة الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل شامل وسلمي بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هؤلاء عملاء لفرنسا ـ وهم يصطادون فالماء العكر ـ مواضيع تمس الشئون الليبية وتتعلق باشئون الأعراف ـ ومعاداة الحجاب للمسلمات العربيات ـ وبالأخص في ليبيا ـوهي مؤامرة قادمة من الخليج ـ ويحااولون نشر الفتنة بين الليبيين والليببات ــ واكد أحد المحللين .. أن محاولة فرنسا ـ وبعض اادول العربية ـ إقضاء النساء المحجبات فالعمل داخل الأدارات الليبية وحتى خدمات الخطوط الليبية الوطنية ـ وهو تدخل مرفوض ويدل على تجاوز بعض ااحكومات الأوروبية الصهيونية ـ حدودهم بشكل مقيت ومخزي ولا يدل على اي إحترام ولا أخلاق لأحترام شئون الدول الاسلامية الوطنية .من جهتهم .

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