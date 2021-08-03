البعثة الأممية: ندعم آليات التصدي للعنف ضد المرأة وزيادة مشاركتها السياسية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ندوة عبر الإنترنت، حول العنف ضد المرأة أثناء الانتخابات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإن الندوة حضرها وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وممثلو مجموعة واسعة من الخبراء والمنظمات المحلية والدولية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتوصيات المشاركين حول كيفية التصدي للعنف ضد المرأة وزيادة مشاركتهن السياسية.

كما ترحب البعثة، بالالتزام الذي عبر عنه وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الذي يترأس لجنة حكومة الوحدة الوطنية لدعم الانتخابات لحماية وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة.

وتابع البيان:” سيواصل فريق الدعم الانتخابي التابع للبعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل بشكل وثيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ليبيا.