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الليبية للموانئ تناشد القيادة العامة للتدخل ووقف الاعتداء على الحضيرة الجمركية في قنفودة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قامت مجموعة من الخارجين على القانون مساء أمس الاثنين بالاعتداء على الحضيرة الجمركية بمنطقة قنفودة غرب بنغازي.

وقال مصدر بالشركة الليبية للموانئ إن المجموعة المسلحة أقدمت على هدم وتدمير جزء من السور الخارجي للاستيلاء على الأرض وتقسيمها فيما بينهم.

المصدر أوضح في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية أن إدارة الشركة الليبية للموانئ قامت بفتح محضر في مركز شرطة قاريونس وتبليغ الجهات المعنية للتدخل وإيقاف العبث في الأرض التي تعود أصول ملكيتها للشركة الليبية للموانئ وتبلغ مساحتها 35 هكتارا.

وذكر أن ضباط إدارة الجمارك لا يزالون موجودين في الحضيرة للحفاظ على أملاك الناس بالتنسيق مع إدارة الشركة الليبية للموانئ.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يجب ايقاف مليشات المنطقة الشرقية والعبث بمقدرات الشعب الليبى يجب ابعاد حفتر من ريائسة القيادة العامة وتوحيد الجيش الليبى بقيادة حكيمة وملتزمة تعين من قبل مجلس النواب بمعاير علمية وحضارية بعيدة عن التكوليس…..الخ

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