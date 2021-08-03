“بلدي سبها” يستغيث ويحمل وزارة الصحة تفشي الوباء ونقص الأكسجين

أطلق المجلس البلدي سبها بيان استغاثة بشأن الحالة المتردية التي وصل إليها الوضع الوبائي داخل نطاق البلدية بمركزها مدينة سبها وفروعها وما تعيشه مجمل المنطقة الجنوبية .

عرض البيان ما نتج عن تفشي وياء فيروس كورونا في المدينة وما أسفر عنه من دخول عدد كبير من الحالات المصابة إلى مراكز العزل واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين وبالرغم من استمرار الانتاج على مدار الـــ 24 ساعة إلا أن المصانع الموجودة عجزت عن تغطية الاحتياجات .

وقال المجلس البلدي في معرض بيانه الاستنكاري إنه ( بالرغم من المناشدات والمراسلات الرسمية إلى وزارة الصحة وآخرها بالاجتماع الخامس لمجلس الوزراء الذي انعقد في مدينة سبها – والتحذيرات المتكررة من وقوع الكارثة وفقدان الأرواح بسبب نقص الأكسجين ونقص الأدوية- لم نتلقى إلى الآن أي استجابة وتركت سبها وفزان عامة وحيدة في مواجهة الوباء).

واختتم المجلس البلدي سبها بيان استغاثته بتحميل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة ودعوتها إلى القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم الفوري لمدينة سبها وإنقاذ أرواح المواطنين.

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