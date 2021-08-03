العريبي: مجلس الدولة أصبح جسم معرقل ومجلس النواب لن يتعامل معه

أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” انتهى باجتماع والتئام مجلس النواب، بجميع نوابه من كل مناطق وقرى ليبيا ومن جميع التوجهات السياسية.

العريبي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “أن ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” أصبح جسم معرقل، رفض تحويل أسماء شاغلي المناصب السيادية، والآن أخذ مجلس النواب قرار بعد التعامل مع هذا الجسم لأنه وُلد عندما كان هناك انقسام بين النواب ولكن الآن مجلس النواب مجتمعاً وهو السلطة التشريعية الوحيدة والمنوطة بوضع القوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف: “مجلس النواب لن يتعامل مع ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” واصبح جسم منبوذ ولن نتعامل معه في المستقبل، وسوف نقوم بواجبنا المنوط به كسلطة تشريعية في البلاد خلال المرحلة القادمة”.

وتابع: “لقد رأى الشعب الآن مجلس النواب بجميع تركيباته بجميع مدنه وبجميع القرى وجميع توجهاته لذلك لا حاجة لوجود جسم معرقل مثل ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”.

وأشار إلى أن ما يتحجج به ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” وفقاً لاتفاق الصخيرات قد انتهى باتفاق جنيف بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه”.

واختتم العريبي قائلاً: “لا رجوع للخلف في مسألة الاتفاق السياسي الذي يتحجج به المشري وجماعة الإخوان المسيطرين على ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”.

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