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المستشار صالح: إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد فيه

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، على استفسار أحد النواب بشأن “مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة”.

وقال المستشار صالح خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة،لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ردًا على استفسار النائب أبوبكر سعيد: “إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق”.

وأضاف: “مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا  في حدود صلاحياته”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • السلطة لللشعب الليبي ـ وهالكلام هذا يدل على أن ما يسمى مجلس نواب ـ هو جسم غير شرعي ولم يختاره الشعبب الليبي .. إنما جاء بواسطة جهة غير شرعية ـ ويفتقد للمؤهلات ولا توجد له أهمية سوى استنزاف موارد الدولة بما في ذلكىميزانيات الأصلاح المخصصة لبناء واصلاح الدولة الليبية ورعاية شباب الوطن الليبي ـ وهذه اعمال بشكل مثيرة للشبهات ـ وتحرك القضاء الشرعي والرقابي بخصوص صلاحيته من عدمه ـ وخاصة بلقاءه بجهات غير ليبية وفي خارج تراب الوطن .

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