المستشار صالح: إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد فيه

رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، على استفسار أحد النواب بشأن “مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة”.

وقال المستشار صالح خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة،لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ردًا على استفسار النائب أبوبكر سعيد: “إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق”.

وأضاف: “مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

