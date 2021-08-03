شكشك: لدي قناعة تامة بأهمية مشروع «المشتريات الحكومية» في خلق نظام شفاف

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، في حفل انطلاق العمل بالمشروع الوطني المشترك “نظام المشتريات الحكومية”، الذي تنفذه الهيئة العامة للملعومات، بالشراكة مع ديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد، وشركة المدار الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، بحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة.

وألقى شكشك، كلمة، أكد فيها على الحاجة الماسة لمشروع نظام المشتريات الحكومية، الذي يؤدي إلى تحقيق المنافسة والشفافية، ويمكن مؤسسات الدولة من الحصول على أفضل البدائل عند إطلاقها لبرامج مرتبطة بالمشتريات الحكومية، على حد قوله.

وأعرب رئيس الديوان، عن حرص الديوان على دعم هذا المشروع، للقناعة التامة بأهمية وجود نظام شفاف وواضح يمكن من خلاله مراجعة العقود وإبداء الرأي حولها، على حد تعبيره.

وجاء هذا الإعلان الذي عقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات بحضور المهندس عبد الباسط سالم الباعور رئيس الهيئة العامة للمعلومات، والمهندس حسن اللموشي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد، والدكتور فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، والمهندس عبد الخالق عاشور رئيس مجلس إدارة شركة المدار، والدكتور هلال الطبولي عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس، والدكتور عمر عبدالنبي رئيس الجمعية الليبية للإنترنت، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان المحاسبة الليبي والهيئة العامة للمعلومات.