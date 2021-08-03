مصدر مسؤول لقناتنا: الدبيبة يُجبر وزير المالية على الإجازة لتكليف وزير المواصلات بمهام المالية لتمرير عقودهم

كشف مصدر مسؤول من داخل ديوان مجلس الوزراء بطريق السكة في طرابلس، اليوم الأربعاء، عن قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتكليف وزير المواصلات محمد الشهوبي بمهام وزير المالية خالد المبروك.

المصدر المسؤول، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد أن الدبيبة أجبر وزير المالية على الإجازة لتكليف وزير الموصلات بمهام المالية لتمرير عقود بقيمة كبيرة بالتكليف المباشر و صرفها.

والجدير بالذكر أن الشهوبي أكثر المقربين من الدبيبة وحاشيته لتمرير الصفقات والعقود.

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