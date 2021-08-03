«المفوضية العليا» تنظم ندوة حول العنف ضد المرأة أثناء الانتخابات

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ندوة عبر الإنترنت، حول العنف ضد المرأة أثناء الانتخابات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبحسب بيان للبعثة الأممية اليوم، حضر الندوة وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية، وممثلو مجموعة واسعة من الخبراء والمنظمات المحلية والدولية.

فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتوصيات المشاركين حول كيفية التصدي للعنف ضد المرأة وزيادة مشاركتهن السياسية، كما رحبت بالالتزام الذي عبر عنه وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الذي يترأس لجنة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعم الانتخابات، وحماية وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة.

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وقالت البعثة إن فريق الدعم الانتخابي التابع للبعثة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيواصل العمل بشكل وثيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ليبيا.

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