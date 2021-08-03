جنائي الأبرق يكشف هوية شخص عثر عليه فاقدًا للوعي قبل وفاته لاحقًا

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كشف رئيس البحث الجنائي الأبرق رائد الفرجاني خالد اليوم الثلاثاء أنه تم التعرف على هوية الشخص المجهول الذي عثر عليه في حالة إغماء.

وأضاف خالد أنه بعد البحث والتحري والتواصل تبين أن الشخص الذي تم العثور عليه في حالة إغماء من الجنسية المصرية ويدعى وليد مشهدي

وأشار رئيس البحث الجنائي إلى أنه بحضور النيابة العامة أشرف الحجازي والطبيب الشرعي تبين أن سبب الوفاة جلطة في القلب.

وأوضح خالد بعد وفاته تم حفظ الجثمان في ثلاجة المستشفى وتم إبلاغ الجالية المصرية وحضر بعض أقاربه وتم تسليم الجثمان لهم لنقله إلى مصر.