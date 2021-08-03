المستشار صالح للدبيبة: يطلب منكم الصرف (1/12) من ميزانية العام السابق إلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021

خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

المستشار صالح، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “نظراً لعدم اقرار قانون الميزانية العامة لعام 2021 المعروضة على مجلس النواب للدراسة والمناقشة وإبداء الملاحظات بشأنها”.

وتابع: “فإن الأمر تطلب منكم الصرف (1/12) من ميزانية العام السابق وإلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021”.

وطالب المستشار صالح الدبيبة بضرورة الالتزام بصرف وفقاً لآخر ميزانية معتمدة لعام 2020 والتي تبلغ 46 مليار بعد إحالة الحكومة لمجلس النواب مقترح لقانون الميزانية الذي تجاوزت قيمته الـ 111 مليار بمعدل ثلاث أضعاف الأعوام السابقة رغم قصر عمر هذه الحكومة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

