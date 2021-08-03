اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تدعو إلى نبذ الخطاب الذي تتبناه الجماعات المعادية لوحدة ليبيا واستقرارها

أوضحت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أمس الثلاثاء، أنها “تتابع الأحداث الأخيرة التي وقعت على الطريق الساحلي في شرق البلاد وغربها يمثل شكلاً من أشكال نشر الكراهية بين أفراد الشعب الليبي الواحد تقوم به مجموعات من المخربين والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن”.

اللجنة، وفي بيان لها تحصلت قناتنا على نسخة منه، حذرت من عواقب مثل هذه الأفعال من نشر للفوضى وإشعال لنار الفتنة وتمزيق للنسيج الاجتماعي، مستنكرةً ما حدث، داعيةً إلى نبذ الخطاب الذي تتبناه الجماعات المعادية لوحدة ليبيا واستقرارها.

ودعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كافة الأجهزة الأمنية إلى متابعة كل من يحاول القيام بمثل هذه الأفعال المشينة وتقديمهم إلى الجهات المختصة لمسائلتهم، مؤكدةً على ما جاء في بيانها السابق بأنها ستحرص على متابعتهم محليا ودوليا لينالوا جزاءهم الرادع.

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