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السفير الألماني الجديد يقدم أوراق اعتماده لدى ليبيا إلى المنقوش

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قدم السفير الألماني ميخائيل أونماخت، نسخة من أوراق اعتماده لدى ليبيا، الثلاثاء، إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقالت السفارة الألمانية إن “اللقاء تناول آخر المستجدات والأوضاع السياسية”.

وأضافت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنفيذ مخرجات برلين 2 والتي من أهمها إجراء الانتخابات في موعدها.

وخلف أونماخت سلفه أوليفر أوفتشا، الذي انتهت مهمته كسفير إلى ليبيا، نهاية شهر يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير ميشائيل أونماخت، شغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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