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وزير الداخلية يُتابع سيّر العمل في تنظيم القوة العمومية للوزارة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وزير الداخلية لواء خالد مازن، الثلاثاء، اجتماعًا ضم كل من رئيس مكتب شؤون ضباط الصف والأفراد عميد حسين الشريف، ورئيس مكتب شؤون الضباط عميد نبيل القماطي، ورئيس مكتب الشؤون القانونية المرغني الربع.
وناقش الاجتماع سيّر العمل في تنظيم القوة العمومية للوزارة، وكذلك التحول التقني والإلكتروني في العمل الإداري بالوزارة وعمليات الإدخال.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع اعتماد قرار تشكيل لجنة بين ديوان الوزارة في المنطقة الشرقية والغربية لضبط القيود؛ في إطار توحيد المؤسسة الأمنية على كامل التراب الليبي، والارتقاء بمستوى العمل الأمني بالوزارة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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