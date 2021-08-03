وزير الداخلية يُتابع سيّر العمل في تنظيم القوة العمومية للوزارة

عقد وزير الداخلية لواء خالد مازن، الثلاثاء، اجتماعًا ضم كل من رئيس مكتب شؤون ضباط الصف والأفراد عميد حسين الشريف، ورئيس مكتب شؤون الضباط عميد نبيل القماطي، ورئيس مكتب الشؤون القانونية المرغني الربع.

وناقش الاجتماع سيّر العمل في تنظيم القوة العمومية للوزارة، وكذلك التحول التقني والإلكتروني في العمل الإداري بالوزارة وعمليات الإدخال.