العباني: لا يوجد ما يمنع مجلس النواب من إصدار القاعدة الدستورية

نفى عضو مجلس النواب محمد العباني وجود ما يمنع مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتجة من كل الليبيين من إصدار القوانين والقواعد الدستورية.

وأكد العباني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بالتشريع، موضحا أن القاعدة الدستورية تضع قواعد وأسس القيام بتصرفات ما.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي بخصوص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضح بيان للبعثة عقب اختتام لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في اجتماعها الافتراضي الرابع والأخير، أن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناءً على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفاً أنه كان قد طُرح على اللجنة 4 مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، موضحة أنهم طلبوا من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وأعربت البعثة عن توقعها وتطلعها في أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021 .