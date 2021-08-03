العائب: يجب اختيار رئيس يلتف عليه غالبية الليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الأمان

أكدت عضو مجلس النواب حليمة العائب وصول مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس النواب بقيمة إجمالية بلغت “111,273,260,670 ” مليار دينار ليبي.

العائب قالت، في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24، أنه تم توزيع بنود الميزانية على كافة الأعضاء الموجودين داخل المجلس للنظر فيها اليوم الثلاثاء.

وذكرت أنه تمت أحالة الميزانية إلى لجنة المالية لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي حصلت بها، مشيرًا إلى أنه تمت على الفور تعليق الجلسة .

وكشفت العائب أن جلسة الثلاثاء كانت حول تعديل باقي المواد للوصول إلى توافق حول معايير وشروط انتخاب رئيس ليبيا المقبل .

العائب أوضحت أن الهدف من هو اختيار رئيس يلتف عليه غالبية الليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الإيمان .

وقالت “لا جديد بالنسبة لاعتماد الميزانية بناء على طلب الحكومة تأجيلها إلى إشعار آخر “، مشيرة إلى أنه تم تعليق جلسة الإثنين على أن يتم ضبط الصياغة للتعديلات المضافة لمادة رقم “1” التي نتجت عن اجتماع اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب الأخيرة لبحث قانون الانتخابات في العاصمة الإيطالية روما.

وأشارت إلى أنه تم عرض قانون تنظيم انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته جلال جلسة مجلس النواب أمس الإثنين .

وبينت أنه تم خلال الجلسة مناقشة المادة “1” تخص شروط الترشح لرئاسة الدولة عن طريق الاقتراع السري من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين.

ولفتت إلى أنه قد حددت شروط رئيس الدولة وهي أن يكون ليبيا مسلمًا، وإلا يكون حاملا لجنسية أي دولة أخرى، وإلا يكون متزوجا من غير ليبية، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وإلا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره،إلا تقل سنه عن (40) سنة، وإلا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة، وأن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

