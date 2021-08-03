المدعي العام العسكري: يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يستعمل السلاح في المناسبات

اوضح المدعي العام العسكري، الفريق فرج الصوصاع، أنه “في إطار جهود القوات المسلحة العربية الليبية في إرساء قواعد الأمن من اجل راحة المواطن و شعوره بالأمن و الأمان في بيته و مدينته بعد أن تصدت القوات المسلحة و قضت على الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون علي جميع المناطق و خاصة مدينة بنغازي و درنة والهلال النفطي و الجنوب الليبي، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة لن تسمح للعابثين بزعزعة استقرار المواطن وذلك من خلال قيام أي أشخاص باستخدام أسلحتهم خارج نطاق القانون، بهدف الأخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه و أمنه للخطر”.

الفريق الصوصاع، وفي بيان تحصلت قناتنا على نسخة منه، قال: “طبقا للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بضرورة التصدي لهده الأفعال و منع مرتكبيها من الإفلات من العدالة و معاقبتهم، عليه فإن مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية التابعة له تعلن محاسبة ومعاقبة الذين يستعملون الاسلحة النارية بجميع انواعها في المناسبات الاجتماعية أو تحت أي ظرف كان باعتبار ذلك مخالفا للقانون، ويعلن مباشرتها بالتحقيق والاحالة للمحاكم لكل من يثبت استعمالهم للسلاح استعمال غير مشروع ومحاسبة أصحاب المناسبات الاجتماعية وكل من يتستر على مرتكبي الجريمة كون الفعل يهدف الي القاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، استنادا على القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الارهاب وتحديدا ما نصت عليه المادة الثانية الخاصة بتعريف العمل الإرهابي بأنه “كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بهدف الاخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متي كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الاشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر”.

وتابع: “كما يعاقب مرتكب العمل الإرهابي المبين اعلاه بالعقوبة المنصوص عليها في نفس القانون وتحديدا بالمادة السابعة والتي تنص “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد” وكذلك صاحب المناسبة الذي لم يعترض على أفعال هؤلاء بنفس العقوبة المنصوص عليها قانوناً”.

وطالب المدعي العام العسكري، جميع الأجهزة الأمنية المختلفة بالتحري والقبض عليهم واحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة”، متابعاً: “لذلك على جميع المواطنين الالتزام والتقيد وكل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية الرادعة”.

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