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السفير الألماني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدم السفير الألماني الجديد في ليبيا، ميخائيل أونماخت، نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، الثلاثاء، بحثا خلاله آخر المستجدات والأوضاع السياسية في ليبيا، وفق تغريدة للسفارة الألمانية في ليبيا، على تويتر الثلاثاء.

– السفارة الألمانية: الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات ما يزال أمرا ضروريا

وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ مخرجات برلين 2، والتي من أهمها إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يبي +ليبي= الأصلاح الليبي:
    4 أغسطس، 2021 الساعة 12:42 ص

    بالنسبة لموضوع القائمة بأعمال الخارجية الليبية حالياًً من الضروري تراجع االأدارة الرئيسية لوزارة الخارجية الليبية وشئون القنصليات الليبية في ليبيا ـ
    والأجتماع واانركيز على المواضيع العالقة بخصوص ـ وطنية السفارات الليبية وعدم تشغيل غير الليبيين أو المتزوجين من غير الليبيات داخل السفارات الليبية لأسباب تتعلق بالأمن الخارجي ..وكذلك إختيار فريق عمل إداري ـ بعد الفحص للتوظيف للتخصص وأتقان اللغات ..ومراجعة المصلحة الوطنية بالمشاورة مع القيادات الشعبية الليبية ذات التخصص قبل الرجوع لرئيس الوزراء الحالي ـ والحرص على وطنية الموظفين والاداريين في الأدارات الليبية الدوبلوماسية وعدم وجود عرب أو أانب يعملون وراء أي مكتب أو حائط في السفارات الليبيةفي الخارج , الى أن يتم إرسال مراقبين ومفتشين ليبيين إداريين للسفارات ومعرفة كيفية تسيير شئون المتعلقة بالجرحى والمهاجرين الليببين وتسهيل إجراءات عودتهم لتراب للوطن ـ من عدمه .

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