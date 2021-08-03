السفير الألماني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية

قدم السفير الألماني الجديد في ليبيا، ميخائيل أونماخت، نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، الثلاثاء، بحثا خلاله آخر المستجدات والأوضاع السياسية في ليبيا، وفق تغريدة للسفارة الألمانية في ليبيا، على تويتر الثلاثاء.

– السفارة الألمانية: الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات ما يزال أمرا ضروريا

وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ مخرجات برلين 2، والتي من أهمها إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.

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