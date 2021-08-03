بعد غياب طويل.. جويلي: يجب تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية

ظهر ما يعرف بـ”آمر المنطقة العسكرية الغربية” في الجيش التابع لحكومة الوفاق المنصرمة، أسامة جويلي، في فيديو له بعد غياب طويل، يتحدث فيه عن ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد ودعم التنمية.

وقال جويلي، في الفيديو الذي رصدته “الساعة 24″، إن زيارته لمنطقة غدامس الغرض منها الاطلاع على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة بالكامل، باعتبارها منطقة حدودية وفيها العديد من المشاكل مترامية الأطراف على رأسها الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة.

وأضاف جويلي:” إن زيارته جاءت أيضا للاطلاع على الأوضاع بشكل مباشر وزيارة منفذ الدبداب على الحدود الجزائرية، متابعا:” نعلم أن هناك اتصالات بين الدولة الليبية والجزائر لفتح المنفذ وإنشاء المنطقة الحرة، واطلعنا أيضا على المشاكل التي تواجه المنفذ والمشاكل الأمنية الأخرى والمشاكل التي تخص الوحدات العسكرية” على حد قوله.

وأشار إلى أنه سيكون هناك خطوات جادة لحل هذه المشاكل المتراكمة في سنوات عديدة – على حد وصفه- لا يمكن حلها في فترة قصيرة، ولكن على مراحل تكون الاستجابة فيها من كل المسؤولين سواء الأمنيين والعسكريين والاقتصاديين، لتفعيل الأجهزة الاقتصادية والأمنية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية” على حد تعبيره.