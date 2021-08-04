مستنكرة أفعالهم بالطريق الساحلي.. لجنة “5+5”: سنلاحق الفئة المنبوذة بأشد العقوبات

أدانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ما جرى على الطريق الساحلي يوم الأحد الماضي في إشارة إلى إجبار عناصر من المليشيات المواطنين بالسير بسياراتهم فوق صورة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وحذرت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” من وصفتهم بـ الغوغائيين وأصحاب الأفكار المتطرفة والأجندات والأفكار الهدامة التي تعمل على إفشال وتدمير نهوض الوطن من كبوته وعرقلة ما يقوم به أبناؤه المخلصون في سبيل وحدة ترابه ورفع المعاناة عن أبنائه في كل ربوع البلاد، ويأتي في مقدمة هذه الأعمال وقف الاقتتال بين الأخوة وفتح الطريق الحيوية ورأب الصدع ولم الشمل والتسامح.

وقال بيان اللجنة إن ما حدث يوم الأحد الماضي بالطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في المنطقة الخاضعة للترتيبات الأمنية يؤكد ما سبق ذكره.

وشددت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” على إدانة هذه الأعمال والتي قامت بها الفئة المنبوذة والمخربة.

وأكد البيان أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” سوف تتعامل معهم بكل حزم وسيجدون أنفسهم ملاحقين أمام القضاء المحلي والدولي وسيتعرضون لأشد العقوبات.

ووجهت اللجنة، لجنة الترتيبات الأمنية وغرف العمليات بضرورة المتابعة والتشديد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين المستعملين للطريق الساحلي وسرعة تقديم المخالفين والقبض عليهم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيالهم.