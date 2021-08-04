المدعي العام العسكري بالقيادة العامة: السجن المؤبد لمستخدمي الأسلحة بالمناسبات الاجتماعية

ليبيا- أكد مكتب المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة ونياباته العسكرية محاسبة ومعاقبة مستخدمي الأسلحة النارية بالمناسبات الاجتماعية.

بلاغ صادر عن المكتب حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن استخدام الأسلحة النارية في هذه المناسبات أو تحت أي ظرف كان مخالف للقانون وهو ما حتم الشروع في التحقيق والإحالة للمحاكم لمن يمارسون هذا الفعل أو يتسترون عليهم.

وتابع البلاغ إن هذا الاستخدام يلقي الرعب بين المواطنين ويعرض حياتهم للخطر وأن القانون رقم 3 لعام 2014 نص على مكافحة الإرهاب وعرف العمل الإرهابي باستخدام القوة والعنف أو التهديد أو الترويع للإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

وأضاف البلاغ أن من يرتكب هذا العمل الإرهابي يعاقب بالسجن المؤبد مع صاحبة المناسبة الذي لم يعترض على هذا الفعل مطالبا كافة الأجهزة الأمنية بالتحري والقبض على هؤلاء وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة فضلا عن وجوب قيام المواطنين بالالتزام والتقيد لضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح البلاغ أن صدوره يأتي طبقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر المشددة على التصدي للأعمال الإرهابية ومنع مرتكبيها من الإفلات من العدالة ومعاقبتهم وفي إطار جهود القوات المسلحة لإرساء الأمن والأمان وتوفيره للمواطن وحفظ النظام العام.

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