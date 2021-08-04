وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية المدرسية العالمي للأمم المتحدة

ليبيا – وقع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف أمس الإثنين مذكّرة تفاهم مع الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة رود الحلبي لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

المقريف قال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم إنه سيشكل لجنة تتولى مُتابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمنًا جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المُتّحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتولّى مُتابعة ذلك بجولات تفقُّدية للمؤسسات التعليمية.

بدورها، أشادت الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المُتّحدة بتحمس الوزارة، مضيفة أن تشكيل اللجنة سيُعطى دافعًا لانطلاقتها، مؤكّدة أن دولة ليبيا تُعَد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية