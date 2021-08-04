الشعاب: ليس هناك أي سرقة أو تزييف للأرقام بمنظومة مفوضية الانتخابات

ليبيا – قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب أن السقف الزمني لتحديث سجل الناخبين هو أسبوعان، أي ينتهي يوم 17 أغسطس.

الشعاب وفي مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” الإثنين، أضاف أن هناك مشاكل تواجه الناخبين عند التسجيل، وهي أن أسماءهم وأرقامهم الوطنية موجودة سابقًا.

وأكد عضو المفوضية أن المسجلين في الانتخابات السابقة أسماؤهم موجودة في منظومة المفوضية، وليست هناك أي سرقة أو تزييف للأرقام، في الغالب كانوا يتوقعون أن التسجيل السابق قد ألغي وأن هذا تسجيلٌ جديدٌ.

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