تكتل القوى السياسية في مصراتة: لا بد من إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة في ديسمبر

ليبيا – أصدر تكتل القوى السياسية من أحزاب ومنظمات وتيارات في مصراتة بيانًا عن دعم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكد أن صدوره يأتي في إطار استشعاره بخطورة المرحلة وإيمانا بدوره الوطني بترسيخ الديموقراطية ودفع العملية السياسية نحو الأمام وانطلاقا من واجبه الاجتماعي نحو الشعب الليبي في مدينة مصراتة.

وتابع البيان إن صدوره يأتي نظرا لما شاهده التكتل من محاولات لجر مسار التوجه العام المنادي بضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة من الشعب لمسار آخر لا يخرج البلاد من مرحلة الانسداد السياسي الحالي وقد يعيدها للحروب والنزاعات المسلحة.

وأضاف البيان إن كل ما تقدم قد يحجر على الشعب حقه الأصيل في اختيار رئيسه بشكل مباشر في اقتراع سري يجري في عموم أرجاء الوطن وهو ما يجعل البلاد رهنا لسطوة برلمانين ليتم تكرار ذات التجربة المريرة التي أوصلت ليبيا إلى ما هي فيه خلال 10 أعوام.

وشدد التكتل على الدعم الكامل لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل وفق قاعدة دستورية تحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان وغيرها من المؤسسات المنوط بها إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

هذا وضم التكتل 10 كيانات هي أحزاب الشعب والمحافظين والمؤتمر الوطني الحر وتحالف القوى الوطنية ومشروع التيار الوطني وتجمع الإرادة الوطنية ومؤسسة شباب ليبيا وحراك “من أجل 24 ديسمبر” ومنظمتا “مسار للتحول الديموقراطي” و”صوت الشباب الليبي” التنموية.

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