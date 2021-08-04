الصحة العالمية: ارتفاع نسبة إصابات كورونا في ليبيا بشكل كبير خلال يوليو الماضي

ليبيا – أكد التقرير الشهري الخاص بالوضع الوبائي في ليبيا الصادر عن منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة كبيرة في حالات الوفيات جراء الإصابة بكورونا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الارتفاع في شهر يوليو الماضي كان بنسبة 393% قياسا بشهر يونيو مبينا إن سلطات ليبيا لم تؤكد بعد بشكل رسمي دخول متحور “دلتا” إلى البلاد رغم تفشي هذا المتحور في دول الجوار الليبي.

وتابع التقرير إن من إجمالي مليون و324 ألف اختبار معملي للكشف عن إصابات وباء كورونا أجري منذ بداية الجائحة في ليبيا تم تأكيد إصابة أكثر من 253 ألف شخص أي بنسبة 19.1% فيما كانت هناك زيادة بنسبة 95% في إجمالي اختبارات الكشف قياسا بيونيو.

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