برلماني يكشف عن تفاصيل الميزانية المخصصة الباب الأول في الميزانية العامة للدولة للعام 2021

كشف عضو مجلس النواب علي الصول، الثلاثاء، عن تفاصيل الميزانية المخصصة للباب الأول في الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

الصول، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “فيما يخص الباب الأول (المرتبات ومافي حكمها ) الذي يمس المواطن تم ادراج كل الزيادات والمسندة على قوانين وقرارات مجلس النواب، واجمالي المبلغ 43 مليار و 919 مليون و450 الف دينار، ويشمل الزيادات المقررة للقطاعات الاتية استنادا على القانون رقم 62019 لمنتسبي قطاع الداخلية للأشهر 9،10،11،12، والقرار 8852019 لمنتسبي قطاع الصحة للاشهر 9،10،11،12، والقانون رقم 42018 لمنتسبي قطاع التعليم للأشهر 9،10،11،12، والقانون 42020 قانون الجامعات للأشهر 9،10،11،12، والقرار الخاص بمنتسبي وزارة النفط 6422013 للأشهر 9،10،11،12، الفروقات الزيادة المقررة لصندوق التقاعد”.

وتابع: “من الواجب وهو استحقاق لمجلس النواب في اعتماد الميزانية بقيود وملاحظات منها تقليص في قيمة مبالغ الباب الثاني التسييرية والارشاد في انفاق مع قيود في الباب الثالث مشروعات التنمية والغاء الباب الخامس الطوارئ، لأن عمر هذه الحكومة لايتجاوز الخمسة أشهر، وهذه الزيادات لحين اصدار واعتماد قانون عام للمرتبات في الدولة للقطاع العام والخاص”.

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