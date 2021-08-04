وزير الخارجية الجزائري: بحثتُ مع المنقوش دعم آليات الحفاظ على استقلال ليبيا

أجرت وزيرة الحارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفيًا، بنظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، بحثا خلاله آليات الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

وقال وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تلقى اتصالا هاتفيا للتهنئة من نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية”.

وأضاف: ”عبرنا خلال الاتصال عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية، كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها”.

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