حويلي: مناقشة مجلس النواب لقوانين الانتخابات “عبث” واستهتار بالشعب ‏الليبي ولن تمر

وصف عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” ‏وأحد ‏أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر حويلي، جلسات مجلس النواب ‏لمناقشة قانون الانتخابات بأنها “عبث” واستهتار بالشعب الليبي.‏

وأوضح حويلي عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من وزارة الدفاع القطرية، أن “مجلس الدولة لم يكن ليس لديه معلومات حول سبب تأجيل النظر في الميزانية، ‏وأنهم سمعوا أنه جاء بطلب من الحكومة”، بحسب قوله.

وأضاف: “مشاريع القوانين المفترض أن يعمل الأجسام الثلاثة ‏الحكومة ومجلس النواب والدولة الاستشاري مع بعضهم البعض، ليخرجوا ‏تلك المشاريع، لكن للأسف لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا مجلس ‏الدولة يطالبون، ولا يقول إنهم يخالفون ويقومون بجناية ويخالفون الاتفاق ‏السياسي أو الإعلان الدستوري، ولا أدري سبب عدم وقوف مجلس الدولة ‏ضدهم، وهذا لين ويعوق سلبًا العملية السياسية، وكان من المفترض أن ‏يقوم بإخطارهم عن طريق القضاء، ويجب أن ترجع الحكومة دومًا أي ‏تعديلات لمجلس الدولة لمناقشتها”، بحسب قوله.

واستمر بقوله: “الخلاف الحادث في الميزانية هو أن هناك بعض الأجسام ‏التي يتحدث عنها البعض بأن لها ميزانيات هي تحت وزارة الدفاع ووزارة ‏الداخلية، لكن الرجمة يطالبون بميزانية منفصلة خاصة بهم خارج وزارة ‏الدفاع وخارج الرقابة، وتعتبر كأنها جسم مستقل بذاته، والحكومة تقدم ‏الجزرة ولم نراها ولا مرة تقدم العصا ويجب أن تخطئ وتصيب، ولذلك ‏تعتبر مدانة في هذا الأمر”، بحسب قوله.

وتطرق لمناقشة النواب قانون الانتخابات بقوله: “ما يحدث في مجلس ‏النواب حاليا مثل التاجر الذي يحاول بيع البضاعة المغشوشة أو البضاعة ‏الرديئة، ويقول لك إن القانون الانتخابي يجب أن يأتي بعد القاعدة ‏الدستورية، لكنهم يودون أن يسوقون للشعب الليبي أنهم حريصون على ‏الانتخابات ولكنهم يقدمون بضاعة رديئة، وهذا القانون لن يمر ولن يقبل ‏به أحد”، بحسب قوله.

وأردف: “كيف اختار مجلس النواب النظام الرئاسي، هل نحن ‏سنخوض انتخابات وفق نظام رئاسي أو برلماني وهذا ما تحدده القاعدة ‏الدستورية وهذا ضياع للوقت واستهتار وضحك على الشعب الليبي، نحن ‏نناقش قانون ولم تنضج الثمرة بعد، ويجب أن يشكل مجلس النواب لجنة ‏مشتركة مع الدولة الاستشاري وتناقش القاعدة الدستورية، وبعدها يناقش ‏قانون الانتخابات لا العكس، وهذا هو العمل الصحيح وما يقوم به مجلس ‏النواب عبث ومضيعة للوقت”، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه “لا يريد “الدولة الاستشاري” أن يفسّر على أنه المعرقل، ولكنه ‏يأخذ في صلاحياته، قائلاً: “القاعدة التي نقف عليها هي الاتفاق السياسي، وأن هذه ‏الأجسام تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وليس من الإعلان الدستوري ‏كما يروج رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لأنه لو تحدثنا عن الإعلان ‏الدستوري فإن النواب هو والعدم سواء ولا وجود له وانتهت مدته”، مضيفًا: ‏‏”من يريد أن يفسر أن ممارسة الدولة الاستشاري حقه وصلاحياته بأنها ‏عرقلة فإذن هي عرقلة”، بحسب قوله.

واستمر: “يستطيع مجلس الدولة أن يرفع قضايا جنائية بحق رئيس ‏مجلس النواب بشخصه، لأنه هو من يعرقل وإذا لم ينجح في هذه المسألة، ‏لأن المسار القضائي قد يصحح هذه العملية، لكن لجوء مجلس الدولة ‏لاستخدام حقه وصلاحياته هو الأمر الأهم، وهذه المسألة تعتبر خطيرة جدا ‏وتنسف العملية بالكامل وتزيد من حدة الانقسام”، بحسب قوله.

وانتقل بالحديث عن أزمة المناصب السيادية بقوله إن “سببها عدم وجود ‏لجنة مشتركة بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، وتلاعب مجلس ‏النواب بالأمر”، بحسب قوله.

وحذر الحويلي من أن “هذا الأمر سيتكرر في قانون الانتخاب لو لم يتم ‏تشكيل لجنة مشتركة، وسيتكرر كما حدث عندما عين مجلس النواب ‏محافظا لمصرف ليبيا المركزي ولم يستطيع تمكينه من المنصب”، بحسب قوله.

وأتم بقوله “البعثة الأممية لا يمكنها أن تجاري مجلس النواب في قانون ‏الانتخابات، لأنها تخالف الاتفاق السياسي، وستوقفها وسترجعها إلى “الدولة ‏الاستشاري”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

