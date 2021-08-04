حويلي: مناقشة مجلس النواب لقوانين الانتخابات “عبث” واستهتار بالشعب ‏الليبي ولن تمر

وصف عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” وأحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر حويلي، جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات بأنها “عبث” واستهتار بالشعب الليبي.
وأوضح حويلي عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من وزارة الدفاع القطرية، أن “مجلس الدولة لم يكن ليس لديه معلومات حول سبب تأجيل النظر في الميزانية، وأنهم سمعوا أنه جاء بطلب من الحكومة”، بحسب قوله.
وأضاف: “مشاريع القوانين المفترض أن يعمل الأجسام الثلاثة الحكومة ومجلس النواب والدولة الاستشاري مع بعضهم البعض، ليخرجوا تلك المشاريع، لكن للأسف لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا مجلس الدولة يطالبون، ولا يقول إنهم يخالفون ويقومون بجناية ويخالفون الاتفاق السياسي أو الإعلان الدستوري، ولا أدري سبب عدم وقوف مجلس الدولة ضدهم، وهذا لين ويعوق سلبًا العملية السياسية، وكان من المفترض أن يقوم بإخطارهم عن طريق القضاء، ويجب أن ترجع الحكومة دومًا أي تعديلات لمجلس الدولة لمناقشتها”، بحسب قوله.
واستمر بقوله: “الخلاف الحادث في الميزانية هو أن هناك بعض الأجسام التي يتحدث عنها البعض بأن لها ميزانيات هي تحت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لكن الرجمة يطالبون بميزانية منفصلة خاصة بهم خارج وزارة الدفاع وخارج الرقابة، وتعتبر كأنها جسم مستقل بذاته، والحكومة تقدم الجزرة ولم نراها ولا مرة تقدم العصا ويجب أن تخطئ وتصيب، ولذلك تعتبر مدانة في هذا الأمر”، بحسب قوله.
وتطرق لمناقشة النواب قانون الانتخابات بقوله: “ما يحدث في مجلس النواب حاليا مثل التاجر الذي يحاول بيع البضاعة المغشوشة أو البضاعة الرديئة، ويقول لك إن القانون الانتخابي يجب أن يأتي بعد القاعدة الدستورية، لكنهم يودون أن يسوقون للشعب الليبي أنهم حريصون على الانتخابات ولكنهم يقدمون بضاعة رديئة، وهذا القانون لن يمر ولن يقبل به أحد”، بحسب قوله.
وأردف: “كيف اختار مجلس النواب النظام الرئاسي، هل نحن سنخوض انتخابات وفق نظام رئاسي أو برلماني وهذا ما تحدده القاعدة الدستورية وهذا ضياع للوقت واستهتار وضحك على الشعب الليبي، نحن نناقش قانون ولم تنضج الثمرة بعد، ويجب أن يشكل مجلس النواب لجنة مشتركة مع الدولة الاستشاري وتناقش القاعدة الدستورية، وبعدها يناقش قانون الانتخابات لا العكس، وهذا هو العمل الصحيح وما يقوم به مجلس النواب عبث ومضيعة للوقت”، بحسب قوله.
ولفت إلى أنه “لا يريد “الدولة الاستشاري” أن يفسّر على أنه المعرقل، ولكنه يأخذ في صلاحياته، قائلاً: “القاعدة التي نقف عليها هي الاتفاق السياسي، وأن هذه الأجسام تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وليس من الإعلان الدستوري كما يروج رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لأنه لو تحدثنا عن الإعلان الدستوري فإن النواب هو والعدم سواء ولا وجود له وانتهت مدته”، مضيفًا: ”من يريد أن يفسر أن ممارسة الدولة الاستشاري حقه وصلاحياته بأنها عرقلة فإذن هي عرقلة”، بحسب قوله.
واستمر: “يستطيع مجلس الدولة أن يرفع قضايا جنائية بحق رئيس مجلس النواب بشخصه، لأنه هو من يعرقل وإذا لم ينجح في هذه المسألة، لأن المسار القضائي قد يصحح هذه العملية، لكن لجوء مجلس الدولة لاستخدام حقه وصلاحياته هو الأمر الأهم، وهذه المسألة تعتبر خطيرة جدا وتنسف العملية بالكامل وتزيد من حدة الانقسام”، بحسب قوله.
وانتقل بالحديث عن أزمة المناصب السيادية بقوله إن “سببها عدم وجود لجنة مشتركة بين مجلس النواب والدولة الاستشاري، وتلاعب مجلس النواب بالأمر”، بحسب قوله.
وحذر الحويلي من أن “هذا الأمر سيتكرر في قانون الانتخاب لو لم يتم تشكيل لجنة مشتركة، وسيتكرر كما حدث عندما عين مجلس النواب محافظا لمصرف ليبيا المركزي ولم يستطيع تمكينه من المنصب”، بحسب قوله.
وأتم بقوله “البعثة الأممية لا يمكنها أن تجاري مجلس النواب في قانون الانتخابات، لأنها تخالف الاتفاق السياسي، وستوقفها وسترجعها إلى “الدولة الاستشاري”، بحسب قوله.
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